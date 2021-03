Tromsø-ordførar fnyser av pengestøtta som blir tilbydd etter nasjonal innstramming

innenriks

Regjeringa varsla at det blir sett av ytterlegare 500 millionar til kompensasjonsordninga med kommunane. Frå før er 750 millionar gjort tilgjengeleg. Tromsø-ordføraren reknar med at kommunen hans vil få 5–6 av desse millionane.

– Vi treng 100 millionar. Vi treng det no. Det må på plass fort, det var ein kaféeigar som ringde hit og gret i fortviling. Den summen dei legg på bordet er latterleg, seier Wilhelmsen til NTB.

Han er klokkeklar på at innstrammingane kjennest vanskelege i Tromsø med låg smitte, men han ber befolkninga følgje råda og reglane som kjem.

– Viss det hadde vore knallraudt i Tromsø, trur de då at Oslo og dei andre storbyane hadde godteke å bli stengt ned? spør Tromsø-ordføraren.

Trur folk følgjer reglane

Han fryktar ikkje at Tromsø-folk skal gi opp og gjere mytteri mot smittevernreglane.

– Tromsøs befolkning har lytta til styresmaktene, vi har stått på og vore i karantene når vi skulle i karantene. Vi har gått med munnbind når det har vore anbefalt, halde einmetersregelen og gjort alt heile tida, seier Wilhelmsen.

Han meiner det er snodig at auka press på sporingstenestene i kommunane vart trekt fram som eit argument for nasjonale tiltak no.

– Hos oss er vi fullt à jour. UNN, som tek seg av heile landsdelen, tek unna dei testane som blir gjort dagleg, seier Wilhelmsen.

Nedstenginga kjem på eit tidspunkt der Tromsø er midt i høgsesongen for vinterturisme. Ordføraren meiner tiltaka vil ramme mange næringar.

– Det er fiskerinæringa, kjøttproduksjonen, bryggjeria i byen. Dette får dramatiske konsekvensar. Viss du berre tek hotellsengene i Tromsø, ei næring som ligg med brekt rygg, så vil dei pengane som blir lagde fram ikkje dekke eit døgn ein gong, seier Wilhelmsen.

Viste til Ålesund

Nettopp Tromsø vart til liks med Trondheim trekt fram av helseminister Bent Høie (H) då han la fram dei nye nasjonale tiltaka tysdag. Helseministeren sa der at han forstår at tiltaka kan vere vanskelege å godta på stader med lite smitte.

– Det er det som er bekymringa mi, og. At dei strenge nasjonale tiltaka blir opplevd som vanskelege, det forstår eg godt. Men det ville ein ha sagt i Ålesund for eit par dagar sidan og, sa Høie og viste til at Ålesund måtte stengje ned etter eit urovekkjande smitteutvikling på kort tid.

I Trondheim har ordførar Rita Ottervik (Ap) før tiltaka vart gjort kjent, åtvara mot at dei kan bli vanskelege å takle for innbyggjarane hennar.

(©NPK)