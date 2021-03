Alle ungdomspartia mista medlemmer i 2020

innenriks

Ei oversikt Framtida har henta inn, viser at Raud Ungdom (RU) mista 38 prosent av medlemmene sine i fjor. Det er den største prosentvise nedgangen.

RU-leiar Alberte Bekkhus meiner nedgangen handlar mykje om at ein ikkje har hatt dei naturlege møteplassane og påminningane om å betale kontingenten.

– Alt er meir utfordrande digitalt, både motivasjonsmessig og reint praktisk. Det har vore ei utfordrande tid med lite plass til ungdom generelt, seier ho.

Raudt gjekk ned frå 868 medlemmer i 2019 til 540 medlemmer i 2020. Nest størst prosentvis nedgang hadde AUF, som gjekk frå 11.185 medlemmer til 7.564 – ein nedgang på 32 prosent.

– Korona har verkeleg vore ein kjepp i hjula for ungdomsengasjementet. For AUF som den store og breie organisasjonen vi er, har det vore ekstra krevjande under pandemien når mesteparten av aktiviteten har vorte avlyst eller har vorte erstatta med digitale løysingar, skriv generalsekretær Sindre Lysø i AUF ein e-post.

(©NPK)