Ap vil ha nasjonal plan for kraft- og industriutbygging

innenriks

Fleire grøne industrisatsingar blir stoppa på grunn av manglande kapasitet i det norske straumnettet, skriv Klassekampen.

Noreg har nok kraft, men for dårleg kapasitet i straumnettet til å distribuere den.

– Dette er ein situasjon som kunne vore unngått, seier Terje Aasland, energipolitisk talsperson i Arbeidarpartiet. Han meiner Noreg kan miste større grøne industrisatsingar til utlandet på grunn av dette.

Ap krev no at regjeringa leverer ein heilskapleg nasjonal plan som ser behovet for kraftproduksjon, infrastruktur og grøn næringsutvikling i samanheng.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) seier seg samd i at det er fleire utfordringar ein del stader i landet, men ser ikkje behovet for ein eigen plan. Ho viser til den kommande energimeldinga som vil gjere opp status og foreslå nye tiltak.

Energimeldinga er planlagd å bli lagt fram i mai.

(©NPK)