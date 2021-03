EOS-utvalet kritiserer PST for informasjonsutveksling om fengsla nordmann

innenriks

Nordmannen sat fengsla i eit land der det er risiko for at menneskerettane ikkje blir respekterte, skriv EOS-utvalet i årsmeldinga som vart digitalt overlevert til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen av utvalsleiar Svein Grønnem onsdag.

Informasjonsutvekslinga skjedde mellom anna fordi Politiets tryggingsteneste (PST) sjølv etterforska vedkommande. PST hadde vurdert i det interne risikovurderingsskjemaet sitt at det var lite sannsynleg at informasjonsdelinga ville få negative konsekvensar for personen, sidan han allereie sat fengselet då delinga skjedde.

Det er ikkje EOS-utvalet samd i. Dei meiner risikovurderingsskjemaet ikkje synleggjorde at PST hadde gjort ei heilskapleg vurdering, som var nødvendig nettopp fordi personen sat fengsla.

Også Nasjonalt tryggingsorgan og Forsvarets tryggingsavdeling får kritikk, for lang saksbehandlingstid og manglande innsyn i ulike klareringssaker.

