Fleire barn syklar eller går til skulen

Reisevaneundersøkinga frå Statens vegvesen er ein del av kunnskapsgrunnlaget for Barnas transportplan og tek for seg korleis barn i alderen 5-13 år tek seg til og frå skulen og fritidsaktivitetar.

– Målet er at 80 prosent av alle barn skal gå eller sykle til skulen, seier sjefingeniør Oskar Kleven i Statens vegvesen.

I Nasjonal transportplan for 2022 til 2033, som vart lagt fram førre veke, er det sett av 500 millionar kroner til tiltak som skal betre trafikktryggleiken for barn og unge dei neste seks åra.

Nær 64 prosent av barna i undersøkinga gjekk eller sykla til skulen i 2020. Det er ein auke frå 2013/14, då 61 prosent gjekk eller sykla til skulen.

– Det er òg slik at 8-9 prosent får offentleg skuleskyss på grunn av lang skuleveg. Av dei som ikkje får slik skuleskyss, er det 70 prosent som går eller syklar til skulen, fortel Kleven.

Når det gjeld fritidsaktivitetar, er bil den vanlegaste reisemåten til alle former for organisert aktivitet. Tala viser òg at barn som deltek i organiserte aktivitetar, var minkande i 2020. Årsaka kan vere koronapandemien, ifølgje Statens vegvesen.

