Forsvararen til den IS-tiltalte kvinna: – Ho er eit offer for menneskehandel

– Vi har konkludert med at ho er eit offer for menneskehandel, og at det må leie til frifinning av henne, sa forsvararen til den tiltalte kvinna, advokat Nils Christian Nordhus, i innleiinga til prosedyren sin under rettssaka i Oslo tingrett onsdag.

Kvinna nektar straffskuld for tiltalen om deltaking i ein terrororganisasjon.

Tysdag la aktor Geir Evanger ned påstand om fire års fengsel for den tiltalte kvinna. Han sa då at det at kvinna reiste frivillig til Syria for å slutte seg til ektemannen Bastian Vasquez i 2013, som på det tidspunktet var framandkrigar for Nusrafronten og seinare IS, har svært mykje å seie for straffansvaret.

Kvinna har sjølv forklart at ho tidleg ønskte seg heim, men at ho vart nekta å reise.

