– Det er trist at vi må avlyse gudstenestene i ferien. Påska er kyrkjas store høgtid, og eg forstår at mange er lei seg over å ikkje kunne feire ho i kyrkja, seier fungerande biskop Ragnhild Jepsen i Nidaros bispedømme i ei pressemelding.

I store delar av Trøndelag, og i Trondheim, har det dei siste dagane vore eit lågt smittetrykk. Bispedømmet skriv at det kan gjere det vanskeleg å forstå at kyrkjedørene må stengjast. Samtidig understrekar biskopen at det er viktig at dei deltek i den nasjonale dugnaden.

– Det blir eit digitalt tilbod slik at folk kan få moglegheit til gudstenester på skjerm alle dagar i påska, seier Jepsen.

