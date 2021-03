Over 135.000 tapte arbeidsdagar i fjor

innenriks

Konfliktane involverte til saman 9.377 arbeidstakarar. Rundt 70 prosent av dei jobba i transport- og lagringsnæringa, som tapte 34.351 arbeidsdagar, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Flest arbeidsdagar gjekk tapt i næringa forretningsmessige tenester, der 2.800 tilsette var i konflikt. Næringa stod for omtrent 75 prosent av alle tapte arbeidsdagar.

I snitt har 219.600 arbeidsdagar gått tapt i år med hovudoppgjer sidan 2000. I slike år har det i snitt vore 14 arbeidskonfliktar. Talet på involverte arbeidstakarar har vore drygt 28.000.

– 2020 var altså eit år der alle tre indikatorar for omfanget av arbeidskonfliktar var lågare enn normalen, skriv SSB.

Hovudoppgjeret i fjor vart utsett frå mars til august. Meklinga vart følgjeleg forseinka for nokre område, noko som gjorde at eventuelle streikar ikkje vart sett i verk før i år. Slike konfliktar vil dermed inngå i statistikken for 2021.

(©NPK)