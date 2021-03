Se og Hør frikjent i PFU etter Mads Hansen-klage

innenriks

PFU meiner det ikkje var eit brot på Ver varsam-plakaten då Se og Hør publiserte ei sak om Mads Hansen i desember i fjor.

Det kom fram då PFU hadde møtet sitt onsdag, skriv fleire medium – mellom dei Nettavisen.

Hansen hadde fleire gonger takka nei til å stille til intervju, men vekebladet laga si sak basert på eit NRK-intervju og Hansens eiga bok.

Hansen meiner seg feilsitert frå NRK-intervjuet, at vekebladet publiserte bilete av huset hans utan at han visste det, og at han ikkje fekk moglegheit til å kommentere saka før den stod på trykk.

Se og Hør avviste alle klagepunkta – og no har PFU gitt vekebladet medhald.

– Då konkluderer vi med at vi etter ei samla vurdering finn at dette ikkje er eit brot på Ver varsam-plakaten, sa PFU-medlem Stein Bjøntegård.

(©NPK)