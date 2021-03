Senterpartiet størst i heile Nord-Noreg på Nordlys-måling

innenriks

Sandra Borch, som er førstekandidaten til Senterpartiet frå Troms, forklarer framgangen med misnøye med regjeringa.

– Folk føler på ei avmakt, der dei blir oversette, overprøvde og overkøyrde. Tvangssamanslåinga av Troms og Finnmark er eit godt døme på dette, seier ho til avisa.

– Treft ei nerve

– Trenden vi har sett over tid blir forsterka. Senterpartiet har treft ei nerve i nord og er størst i alle fylka. Det er ein heilt ny politisk situasjon, sjølv om det er uvisst om vi står overfor ei varig endring eller om det er uttrykk for tidsavgrensa protest og misnøye. Det kjem an på korleis dei andre partia no svarer på dominansen til Senterpartiet, seier politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys.

Han seier at målinga er særleg dramatisk for Arbeidarpartiet.

– Partiet ser ut til å ha mista fotfestet i det som var ein sikker bastion. Når ein går inn i tala ser vi at partiet særleg har låg tillit i den viktige veljargruppa 30 til 45 år. At dette skjer frå opposisjon med ei Høgre-leidd regjering forsterkar krisa, meiner Fjellheim.

Klart raudgrønt fleirtal

Samtidig har raudgrøn blokk stadig eit tydeleg fleirtal i Nord-Noreg. Dei tre regjeringspartia har til saman berre 17 prosents oppslutnad i målinga og KrF og Venstre bikkar knapt 3 prosent til saman.

Heile målinga ser slik ut: Ap 22,5 prosent, Frp 13,9 prosent, Høgre 14,6 prosent, KrF 1,7 prosent, Venstre 1,6 prosent, SV 8,4 prosent, Senterpartiet 25,5 prosent, Raudt 5,1 prosent og MDG 3,5 prosent.

3,2 prosent oppgir at dei ville stemt på andre parti om det var stortingsval i morgon.

Med 9 mandat i Nordland, 6 i Troms og 5 i Finnmark har Nord-Noreg til saman 20 mandat til fordeling. Det er like mange som i Oslo.

(©NPK)