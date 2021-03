Smitterekord førre veke – men teikn til utflating

innenriks

Talet er det høgaste som er meldt på éi veke sidan starten av pandemien, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) i den siste vekerapporten sin.

Talet er 12 prosent høgare enn i veke 10, men auken er likevel litt mindre bratt enn i førre veker, ifølgje FHI.

– Godt teikn

Noreg kan dermed ha unngått den eksplosjonen i smitte som helsestyresmaktene frykta.

– Det ser ut til at den bratte auken har vorte mindre bratt, og at det forhåpentlegvis er eit teikn på at det no vil komme ei utflating viss vi no held fram med å ha så strenge tiltak. Ja, det kan vere eit godt teikn, seier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

I alle aldersgrupper er det fleire smitta, men auken var størst i gruppene 60–79 år (33 prosent) og 13–19 år (10 prosent). Den siste gruppa har òg flest smitta i forhold til befolkningstalet, med 207 per 100.000.

I snitt er rundt åtte av ti smitta med den engelske virusvarianten, men delen er ulik i fylka i landet. Ifølgje FHI er risikoen for å hamne på sjukehus 2,6 gonger større om ein er smitta med den britiske virusvarianten.

Fleire innleggingar og døde

Også talet på sjukehusinnleggingar og talet på dødsfall har auka. I veke 11 er det førebels rapportert om 202 sjukehusinnleggingar, det nest høgaste talet på nye innleggingar på éi veke gjennom heile pandemien. Det er òg 22 prosent fleire enn den førre veka.

43 av pasientane trong intensivbehandling i veke 11, noko som er det høgaste talet sidan slutten av mars i fjor.

18 av dei innlagde var mellom 20 og 29 år. Det er det høgaste talet rapporterte i den aldersgruppa på ei veke sidan byrjinga av pandemien og ei tredobling frå dei førre vekene.

Onsdag var 267 koronapasientar innlagde på sjukehus, tre fleire enn dagen før.

Etter å ha falle i fire veker har talet på dødsfall stige igjen. I veke 11 vart det meldt om ni dødsfall, mot fem veka før.

R-talet stabilt

FHI anslår at R-talet, det vil seie kor mange personar ein koronasmitta smittar vidare, var på 1,3 frå 2. mars, men med betydeleg forskjell mellom fylka. Frå 17. mars har det vore på 1,4.

I ein meir uviss modell som ikkje tek omsyn til sjukehusinnleggingar, blir R-talet estimert for ei veke sidan til 1,2.

Samtidig har talet som testar seg, hatt ein svak nedgang på 2 prosent, medan delen positive prøver har auka frå 1,52 prosent i veke 6 til 3,34 prosent i veke 11.

189.737 nordmenn testa seg for covid-19 førre veke.

