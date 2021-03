Ap størst i ny måling

innenriks

Arbeidarpartiet får ei oppslutning på 24, 3 prosent i den nye målinga, opp 3,9 prosentpoeng frå februar. Arbeidarpartiet er dermed det største partiet med klar margin i den nye målinga, som er gjennomført av Ipsos for Dagbladet.

Samtidig fell Høgre med 2,2 prosentpoeng til 20,9 prosent, medan Venstre og KrF begge hamnar under sperregrensa med ei oppslutning på 2,9 prosent. Det er eit fall på 2,0 prosentpoeng for Venstre og 0,7 prosentpoeng for KrF.

– Borgarleg side er totalt sett dårleg stilt. Dei har per no for få mandat til å kunne vinne valet, og slik har det vore gjennom heile koronaperioden sjølv om Høgre har gjort det bra, seier Maria Rosness i Ipsos til Dagbladet.

For andre parti er tala slik:

Senterpartiet: 16,7 prosent (-1,0)

Framstegspartiet: 11,5 prosent (-1,4)

SV: 7,4 prosent (-0,3)

Raudt: 4,9 prosent (+2,2)

MDG: 3,4 prosent (-0,3)

(©NPK)