Aukande smitte blant unge vaksne i Bergen: Kommunen åtvarar mot festar

innenriks

Etter at dei siste dagane har det vore ein auke i smitte i studentmiljø i Bergen, minner kommunen om at det er viktig å følgje gjeldande reglar.

Torsdag vart det meldt om 44 nye smitta i Bergen, 30 av dei er i alderen 20 til 29 år, og mange av desse er studentar.

– Vi jobbar med å få oversikt over utbrotet knytt til studentmiljøet, men ser allereie no at det er snakk om fleire titals smitta, seier assisterande smittevernoverlege Egil Bovim.

Fleirtalet av dei smitta er knytte til Høgskulen på Vestlandet, men det er òg til no funne smittetilfelle hos studentar på Universitetet i Bergen og på Noregs handelshøgskole.

Basert på smittesporinga som kommunen no jobbar med, er det venta fleire smittetilfelle blant unge vaksne dei kommande dagane.

Smittevernoverlege Frank van Betten seier at det er heilt avgjerande at alle følgjer smittevernreglane som gjeld, dersom ein skal unngå ei ny smittebølgje.

– Det er ikkje tid for festing no, og det er viktig at alle følgjer den nye regelen om at ein ikkje bør ha besøk av fleire enn to gjester samtidig, seier van Betten.

(©NPK)