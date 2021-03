Dei viktigaste koronanyheitene i dag

innenriks

Det siste døgnet er det registrert 984 koronasmitta i Noreg. Det er 101 færre enn dagen før og 80 færre enn same dag førre veke. 250 koronasmitta pasientar er innlagde på sjukehus – 17 færre enn dagen før. Vel 550.000 nordmenn har no fått første dose av koronavaksinen. Det er over 10 prosent av befolkninga.

Fleire lokale utbrot går føre seg rundt om i landet. Bergen har registrert eit hopp på 44 nye smitta, Bærum 45, Asker 36 og Haugesund 24.

Danske styresmakter forlengjer stansen i bruk av AstraZeneca-vaksinen med tre veker. Sverige skal ha ein pressekonferanse om vaksinen seinare torsdag, medan Noreg kjem med avgjerda si fredag. Bruken av vaksinen har vore sett på vent på grunn av moglege alvorlege biverknader.

København kommune skal teste avløpsvatnet for koronavirus. Målet er å stanse lokale smitteutbrot på eit tidleg tidspunkt. Testing av avløpsvatnet kan gi ein tidleg indikasjon på om koronasmitte sirkulerer i eit område.

Idretten og det frivillige har fått godkjent to nye tilskotsordningar som skal gi koronastøtte. Behovet for midlar er skrikande, seier idrettspresidenten.

