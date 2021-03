Forskingsprosjekt om nettovergrep mot barn får pengar av regjeringa

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) meiner det er urovekkjande at ein betydeleg del av seksuelle overgrep mot barn og unge over internett blir utført av andre unge.

– Dette er spesielt urovekkjande med tanke på at det å stå bak eit seksuallovbrot i ung alder kan auke risikoen for å utføre nye overgrep. Derfor treng vi meir kunnskap om desse personane, for å forstå mekanismane som ligg bak, og korleis overgrep kan forhindrast i framtida, seier ho i ei pressemelding.

Det første prosjektet er ei kunnskapsoversikt om forsking som kan årsaksforklare seksuelle overgrep mot barn, anten det går føre seg ansikt til ansikt eller på digital plattform. Det er Sintef som er tiltenkt kontrakt på dette prosjektet.

Det andre prosjektet består av tre ulike analysar av gjerningspersonar og barn og unge utsett for overgrep, primært over internett. Her er det samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenter for vald og traumatisk stress (NKVTS) og Oslomet ved NOVA.

Det siste prosjektet er ei kartlegging og analyse av arenaer som blir brukte til tilgang og deling av overgrepsmateriale. Eit breitt samansett forskingsmiljø frå NTNU, og dessutan Oslo- og Trøndelag politidistrikt er tiltenkt denne kontrakten.

