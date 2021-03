Fylkesordførar vil ha reiseforbod frå område med mykje smitte

innenriks

Sandvik meiner at i staden for strenge tiltak der smitten er låg, burde regjeringa ha sett foten ned for reisinga i påskeferien på kryss og tvers av landet.

– Det ein burde innført, er reiseforbod mellom område med stor smitte til område med lite smitte, seier han til Klassekampen, og viser til dei strenge innreisekrava ved utanlandsreiser.

– Det er ikkje mindre risiko for smitte om viruset snakkar norsk og kjem frå Oslo, enn om det snakkar svensk eller belgisk.

Han får støtte frå Sp-ordførar Ivar Vigdenes i Stjørdal.

– Smittetrykket i Oslo er no 50 gonger høgare enn då vi innførte karanteneplikt for innreisande frå land utanfor Noreg, konstaterer Vigdenes.

Byrådsleiar i Bergen, Roger Valhammer (Ap), er òg open for tanken.

– Utfordringa Sandvik løftar, er det klokt å diskutere, seier han.

(©NPK)