Høg testaktivitet i Oslo før påskeferien

– Vi har framleis høge testtal i Oslo. Vi jobbar likevel med å auke testkapasiteten ytterlegare, og vi ønskjer mellom anna å ta i bruk massetesting på skular og arbeidsplassar, seier helsebyråd i Oslo Robert Steen (Ap) til NTB.

Kommunen har bede nasjonale styresmakter om å vurdere endringar i regelverket og auke analysekapasiteten for å få dette til.

Torsdag vart det registrert 283 nye koronasmitta i Oslo, noko som er 144 færre enn torsdag førre veke.

– Sjølv om talet i dag er noko lågare, må vi hugse at det berre er eit dagstal. Vi er inne i ei tredje smittebølgje og ser tydeleg resultata av at den engelske virusvarianten dominerer i Oslo. Den smittar meir og gir meir alvorleg sjukdom. Det er derfor byrådet bruker dei sterkaste verktøya vi har i verktøykassa for å slå ned smitten, seier Steen.

Han kallar smittesituasjonen i Oslo alvorleg.

– Byrådet følgjer smittesituasjonen tett, og dersom folk følgjer reglane og generelt er forsiktige med kva dei gjer, forventar vi å sjå effekt av tiltaka dei neste vekene. Men då må ikkje påskeferien bli ferie frå smittevernreglane. No har vi strenge tiltak i heile landet, og det viser alvoret i situasjonen, men gjer det òg lettare å komme raskare tilbake til ein normal situasjon igjen.

