Helsetopp i Bergen meiner smittehopp kan vere starten på tredje bølgje

Så mange som 13 av dei nye smitta har uviss smitteveg, opplyser Bergen kommune.

29 av dei nye smitta er nærkontaktar, medan éin person har ukjend smitteveg.

Til Bergens Tidende seier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen at mykje tyder på at Bergen er inne i ein reell smitteauke.

– Det er ei stigning som kan vere starten på den tredje bølgja, seier han.

Med 44 nye smitta har så langt 5.064 personar i Bergen fått påvist koronasmitte.

Aukande smitte blant unge

30 av dei 44 nye smitta er i alderen 20 til 29 år, mange av desse er studentar, opplyser kommunen.

– Vi jobbar med å få oversikt over utbrotet knytt til studentmiljøet, men ser allereie no at det er snakk om fleire titals smitta, seier assisterande smittevernoverlege Egil Bovim i ei pressemelding.

Fleirtalet av dei smitta er knytte til Høgskulen på Vestlandet, men til no er det òg funne smittetilfelle hos studentar på Universitetet i Bergen og på Noregs handelshøgskole.

Basert på smittesporinga som kommunen no jobbar med, er det forventa fleire smittetilfelle blant unge vaksne dei kommande dagane.

Rekordmange testa seg

Smittevernoverlege Frank van Betten seier at det er heilt avgjerande at alle følgjer smittevernreglane som gjeld, dersom ein skal unngå ei ny smittebølgje.

– Det er ikkje tid for festing no, og det er viktig at alle følgjer den nye regelen om at ein ikkje bør ha besøk av fleire enn to gjester samtidig, seier van Betten.

3.246 personar testa seg i Bergen onsdag. Det er det høgaste talet testa på ein dag i kommunen.

– Mange har testa seg før påska, og det kan vere at vi fangar opp symptomfrie som testar seg for å vere på den sikre sida, sa van Betten til Bergensavisen onsdag.