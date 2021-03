Industriarbeidarar spente på framhaldet i lønnsoppgjeret

innenriks

– Vi har prøvd å komme til semje i forhandlingane, men det var dessverre ikkje mogleg. Det var manglande forhandlingsvilje frå NHOs side som gjorde at LO valde å bryte forhandlingane, seier LO-leiar Peggy Hessen Følsvik.

NHO-direktør Ole Erik Almlid seier det no var naturleg å be om hjelp frå Riksmeklaren.

– Vi måtte i dag konstatere at det ikkje var mogleg å komme vidare, seier han.

Også YS har vore med i forhandlingane.

No skal partane møtast hos Riksmeklaren 9. april. Dersom dei då ikkje blir samde, blir det streik. Omfanget av ein eventuell streik blir kunngjort 6. april.

Stor avstand

Då forhandlingane starta onsdag, konstaterte begge partar at avstanden var stor og at det ville bli tøffe forhandlingar.

Medan både LO og YS krev at lønnsveksten held tritt med prisveksten, som er anslått til 2,8 prosent, krev NHO at lønnsveksten blir halden på nivået til handelspartnarane på 2,2 prosent. Det betyr i realiteten ein reallønnsnedgang.

NHOs argumenterer med at konkurranseutsett industri er svært utsett på grunn av koronapandemien og at mange bedrifter slit. Dette er derfor tida for stor moderasjon, meiner arbeidsgivarforeininga.

LO meiner på si side at det er viktig å sikre at folk har ei inntekt som gjer at samfunnshjula kjem i gang igjen. Brotet dreidde seg om pengar, stadfestar Følsvik.

– Det har handla både om eit generelt tillegg til alle, og dessutan eit låglønnstillegg for dei som tener minst. Dette har vi ikkje fått gehør for hos NHO, seier ho.

LO har no varsla avtale- og plassoppseiing for 179.002 arbeidstakarar.

Stor streikevilje

Blant LOs medlemmer er det stor vilje til å gå til streik dersom ikkje resultatet hos Riksmeklaren sikrar at kjøpekrafta blir halden oppe.

– Eg oppfattar at det er stor streikevilje for eit solidarisk oppgjer, leiar i Fellesforbundet Jørn Eggum.

Han seier LOs krav i lønnsoppgjeret handlar om å vere solidarisk med dei som er ramma av koronasituasjonen.

– Dei som har bore den tyngste børa gjennom koronaen, skal ikkje sakke akterut. Det er viktig å sørgje for at folk kjem tilbake til eit arbeidsliv der lønte ikkje har gått ned.

Eggum får støtte av leiar i Fagforbundet Mette Nord.

– Det er heilt uakseptabelt at medlemmene våre skal få mindre å rutte med, seier ho.

Provosert

Ute i bedriftene er mange mektig provoserte over NHOs utspel om reallønnsnedgang. Det har nørt opp under streikeviljen, seier klubbleiar Hilde Elgesem Andersen ved Norautron AS i Horten til NTB.

– Vi stiller oss uforståande til NHOs krav om at vi skal ned i lønn. Det er provoserande og uansvarleg, seier Andersen, som også er avdelingsleiar for Fellesforbundet Vestfold Nord.

Ho kjøper ikkje argumentet om at industrien er ekstra utsett i år på grunn av koronapandemien, men peikar på at NHO har komme med krav om nulloppgjer i ei årrekkje.

– Vi har ansvarlege krav inn til lønnsoppgjeret. Ingen er interesserte i å forhandle seg ut av porten, men vi skal ha vår del av verdiskapinga, slår ho fast.

