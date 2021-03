Ingen av kreditorane til Norwegian protesterte mot redningsplanen

innenriks

Rettsmøtet i Dublin torsdag skulle starta klokka 12, norsk tid, men på grunn av tekniske problem med det digitale rettsmøtet med 70 deltakarar, starta prosessen over 20 minutt forseinka.

Då møtet endeleg vart sett, starta det med eit opprop blant dei møtande kreditorane om korleis dei stilte seg til redningsplanen. Alle stilte seg anten nøytrale eller sa at dei støtta han, noko som betyr at det no er opp til dommar Quinn å godkjenne planen vidare.

Dersom alt går som det norske flyselskapet håpar, vil dommar Michael Quinn i High Court i Dublin på enkelte vilkår gi si tilslutning til redningsplanen som den irske rekonstruktøren Kieran Wallace frå revisorfirmaet KPMG legg fram for retten.

(©NPK)