Legemiddelverket: 479 meldingar om alvorlege biverknader

I alt 4.185 meldingar om biverknader blir klassifiserte som lite alvorlege.

Dei fleste av desse gjeld vanlege og forventa biverknader, eksempelvis smerte rundt stikkstaden, hovudverk, feber, trøyttleik, kvalme og smerter i kroppen.

Sett på pause

Folkehelseinstituttet har sett vaksinasjon med vaksinen til AstraZeneca på pause etter tilfelle av blodpropp, blødingar og eit lågt tal blodplater hos folk som hadde fått vaksinen. WHO og EUs legemiddeltilsyn EMA har likevel gitt vaksinen grønt lys.

I Noreg er det per 23. mars meldt om tre slike dødsfall. Det er òg meldt om to tilfelle som ikkje har enda med dødsfall. Legemiddelverket meiner at det er sannsynleg samanheng med vaksinen, men legg til at det trengst meir forsking for å avklare kva som utløyser tilstanden.

Det er òg meldt om to dødsfall etter hjernebløding utan blodpropp og eitt dødsfall i samband med forverring av tidlegare sjukdom etter vaksinasjon mot covid-19.

Det blir venta ei ny vurdering om vaksinasjon med AstraZeneca i Noreg fredag.

Fem kriterium

I rapporten skriv Legemiddelverket at hendingane etter vaksinasjon blir klassifiserte som alvorlege etter fem kriterium.

Kriteria er om hendinga har medført sjukehusopphald eller forlengt sjukehusopphald, vedvarande betydeleg nedsett funksjonsevne, livstruande sjukdom eller død, fosterskadar eller medfødde misdanningar eller om hendinga «regnes som en medisinsk viktig hendelse».

Det er så langt behandla 347 meldingar som oppfyller kriteria over, men som ikkje har enda i dødsfall, skriv Legemiddelverket.

– Det hyppigaste biverknadene for alvorlege meldingar er hovudsakleg dei same som vi ser for lite alvorlege meldingar, som feber, nedsett allmenntilstand, det å bli tungpusta, muskelsmerter, oppkast, diaré og utmatting, heiter det vidare.