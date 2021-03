Milliardtap for garantiordninga frå staten i koronaåret

innenriks

Det melder det statlege Giek, som utskriv garantiar til næringslivet for å fremje eksport og investeringar, i årsrapporten sin.

Instituttet opplyser at dei har teke betydelege tapsavsetjingar knytt til uteståande garantiansvar innanfor offshore servicebransjen, skriv E24.

Dagens Næringsliv skriv at underskotet hovudsakleg kjem av ei dobling av tapsavsetjingane, frå 10 milliardar til 19,9 milliardar kroner. Nedskrivingar tyngde òg, mellom anna med eit realisert tap på 2,5 milliardar kroner.

I rapporten sin skriv Giek at kombinasjonen av pandemi og lågare oljepris svekte marknadene for leverandørar til olje- og gassektoren ytterlegare i 2020.

Giek opplyser at nesten halvparten av alle nye garantiar i 2020 (7,6 milliardar kroner) var knytt til omfattande norske eksportleveransar til internasjonale havvindparkar.

– I eit krevjande år for eksportbedriftene våre bidrog Giek med 15 milliardar kroner i nye statlege garantiar. Garantiane fremja arbeidsplassar over heile landet og viser betydinga av ordningane for vekstnæringar som fornybar energi og havbruk, seier administrerande direktør Wenche Nistad i Giek.

