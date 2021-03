Politiet stadfestar identiteten til den siste omkomne etter skredet i Gjerdrum

innenriks

– Dermed er alle dei sakna etter leirskredet gjort greie for, opplyser Aust politidistrikt i ei pressemelding. Dei pårørande er varsla.

Rasa Lasinskiene (49) vart funnen måndag morgon. Ho var den siste av dei sakna som ikkje var funnen etter kvikkleireskredet 30. desember der ti menneskeliv gjekk tapt.

Politiet skriv at leitearbeidet var ekstra vanskeleg, fordi Lasinskiene ikkje var innandørs då skredet gjekk.

Politimeister Ida Melbo Øystese i Aust politidistrikt seier ho er glad for at dei etterlatne etter skredet no slepp å leve lenger i uvisse.

– Tankane våre går i dag til Rasa Lasinskienes etterlatne, og til alle andre som vart ramma av skredet, seier ho.

Det er så langt ukjent kva som utløyste skredet. Kvikkleireskred blir utløyst etter eksempelvis terrenginngrep eller naturleg erosjon.

