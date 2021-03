Søk etter sjark utanfor Bodø held fram med full styrke

innenriks

Ein person var om bord i sjarken, ein mann i 60-åra, opplyser redningsleiar Frode Iversen i Hovudredningssentralen Nord-Noreg til NTB.

Han fortel at leitinga har gått føre seg i heile natt.

– Tre kystvaktskip har komme til området frå posisjonane sine lenger nord. I morgontimane er det først og fremst desse tre som leitar, saman med eit par mindre båtar i Helligvær-området, nordvest av Bodø, seier Iversen.

Betre vêr

Ei redningsskøyte har gått ut frå Bodø for å sjekke strandlinja austover. I tillegg har alle sivile fartøy som passerer, vorte bedne om å halde nøye utkikk, også innanfor øygruppa Helligvær.

– Det er no betre vêr i området. Vinden har spakna betrakteleg, og det er akseptabel sikt for å drive med søk, seier redningsleiaren.

Like etter klokka 8.30 tok eit Sea-King redningshelikopter av frå Bodø med ny, utkvilt besetning.

Jagarfly fann flåte

Seint onsdag kveld tok to F16 jagarfly av frå Bodø for å delta i søket. Dei to flya observerte ved 23-tida ein redningsflåte i området.

Eit redningshelikopter sjekka funnet nærare og fann redningsflåten tom utan at det kan fastslåast at den tilhøyrer den sakna sjarken. Jagarflya returnerte deretter til Bodø.

– Dei har gjort den jobben dei skulle og er ikkje med vidare i søket, ifølgje Pedersen.

HRS fekk klokka 19.18 onsdag via Kystradio Nord melding om at ein 31 fots stor sjark hadde problem.

Eit Sea-King helikopter frå Bodø gjekk umiddelbart mot havaristen og var i radiokontakt med båten sist klokka 20. Helikopteret søkte i området i to timar utan resultat.

Ifølgje Avisa Nordland var sjarken kjøpt av ein person som var på veg nordover med båten.

