Sjukepleiarane spente på AstraZeneca-avgjerda på fredag

innenriks

Danmark og Noreg stansa bruken 11. mars etter meldingar om tilfelle av blodpropp hos folk som har fått vaksinen.

Torsdag valde danskane å forlengje stansen fram til 19. april. Sverige tek opp att AstraZeneca-vaksinasjonen av dei over 65 år, medan yngre personar må vente.

Folkehelseinstituttet kjem med ei ny vurdering om vegen vidare for vaksinen i Noreg fredag. EUs legemiddeltilsyn (EMA) og Verdshelseorganisasjonen (WHO) har tidlegare understreka at vaksinen er trygg å bruke.

Spente sjukepleiarar

Så langt har over 550.000 nordmenn fått den første dosen med koronavaksine. Mykje helsepersonell er allereie vaksinerte eller står langt framme i køen, noko som gjer at Sjukepleiarforbundet følgjer AstraZeneca-situasjonen tett.

– Sjukepleiarforbundet har forventningar til at når norske styresmakter skal ta denne avgjerda, er det etter grundige undersøkingar og risikovurderingar, og dessutan at kunnskapsgrunnlaget blir ope for alle, seier 2. nestleiar Kai Øivind Brenden til NTB.

– Vi har tillit til dei vurderingane og konklusjonar styresmaktene gjer, men vil naturlegvis setje oss inn avgjerdsgrunnlaget når dette kjem i morgon

Fire dødsfall i Noreg

Til saman har Noreg oppdaga fire tilfelle der personar har døydd av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. Dei siste dødsfalla vart kjende søndag. Pasientane har hatt få blodplater og blødingar.

I Noreg har 121.800 personar vorte vaksinerte med vaksinen, ifølgje FHI.

Det er ikkje stadfesta at AstraZeneca-vaksinen i sjeldne tilfelle kan føre til blodpropp. Det er likevel meldt om fleire tilfelle i ulike land der personar som har vorte vaksinerte med vaksinen, har fått blodpropp, låge blodplatenivå eller hjernebløding i ettertid.

Forstår danskane

Danske helsestyresmakter har valt å forlengje stansen. Dei meiner at grunnlaga deira for å ta ei avgjerd er for uviss.

– Det er sett i gang mange undersøkingar, men vi har enno ingen konklusjonar. Derfor har vi vedteke å forlengje pausen, seier Søren Brostrøm i Sundhedsstyrelsen.

Sjukepleiarforbundet meiner grunngivinga er fornuftig.

– Vi meiner det er heilt nødvendig at alvorlege biverknader blir følgt opp og blir undersøkt. Det vil vere vanskeleg å tilrå ein vaksine det no er så stor uvisse rundt. Det er derfor fornuftig at Danmark vel å bruke meir tid for å få avklart om denne vaksinen er trygg, seier Brenden.

Sverige viser til EMA

Det svenske folkehelseinstituttet viser til ein konklusjon frå det europeiske legemiddeltilsynet EMA om at nytten med vaksinen frå AstraZeneca er større enn risikoen.

– Vaksinen gjer mykje større nytte for eldre. Mange blir svært sjuke med covid-19 kvar dag. Samtidig har vi ikkje sett risiko for sjeldne og alvorlege biverknader hos eldre. Det er bakgrunnen for at vi opphevar pausen for personar over 65 år, seier generaldirektør Johan Carlson i Folkhälsomyndigheten.

(©NPK)