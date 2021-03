Smittehopp i Bergen: 44 nye smitta

innenriks

Så mange som 13 av dei nye smitta har usikker smitteveg, opplyser Bergen kommune.

29 av dei nye smitta er nærkontaktar, medan éin person har ukjend smitteveg.

Med 44 nye smitta har så langt 5.064 personar i Bergen fått påvist koronasmitte.

Utbrot ved høgskule veks

Onsdag vart det kjent at to studentar på Høgskulen Vestlandet (HVL) er smitta av covid-19. Torsdag stadfestar assisterande smittevernoverlege Egil Bovim at utbrotet veks i omfang, skriv Bergensavisen.

– Vi har ikkje oversikt akkurat no, men det er vesentleg fleire smitta i dag enn det var i går, seier assisterande smittevernoverlege Egil Bovim.

Rekordmange testa seg

3.246 personar testa seg i Bergen onsdag. Det er det høgaste talet testa på ein dag i Bergen kommune.

– Mange har testa seg før påska, og det kan vere at vi fangar opp symptomfrie som testar seg for å vere på den sikre sida, sa smittevernoverlege Frank van Betten til avisa onsdag.