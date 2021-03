Stortinget krev hemmeleghaldet rundt Frode Berg-rapport oppheva

innenriks

Torsdag sende den særskilde komiteen som er oppnemnd i saka, brev til Stortingets presidentskap, der dei ber om at Forsvarsdepartementet opphevar hemmeleghaldet av spionrapporten.

«Komiteen anmoder på denne bakgrunn presidentskapet om å be Forsvarsdepartementet om å avgradere sammendraget», heiter det i brevet, som blir behandla allereie torsdag.

– Løyndomskultur

– Eg er glad for at Stortinget ønskjer meir offentlegheit rundt denne saka. Det er viktig å unngå ein unødvendig løyndomskultur rundt slike saker. Vi treng ein open, offentleg og demokratisk kontroll av dei hemmelege tenestene våre for å byggje tillit og forbetre jobben dei gjer, seier SVs medlem i komiteen, Freddy Øvstegård, til NTB.

Komiteen består av medlemmene i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og dessutan ein representant frå kvar av partigruppene til KrF, Raudt og MDG.

Det vekte oppsikt då Forsvarsdepartementet valde å hemmelegstemple heile rapporten, sjølv om EOS-utvalet sjølv ønskte mest mogleg offentlegheit om innhaldet. Heller ikkje Frode Berg har fått lese rapporten om si sak.

Høyring

Den pensjonerte grenseinspektøren vart arrestert av russisk tryggingspoliti i desember 2017 og dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han sat nesten to år i fengsel før han vart benåda i november 2019.

Berg har erkjent at han var i Russland på oppdrag frå E-tenesta, men har fortalt at han følte seg pressa til å utføre oppdraget.

Berg har sjølv bede om så mykje openheit som mogleg rundt EOS-rapporten

12. april skal det haldast ei lukka høyring i saka. Der vil både noverande og dåverande forsvarsminister stille. Også EOS-utvalet og E-tenesta vil vere representert.

– Og så har vi grunnlag for å invitere Berg, seier Øvstegård.

