Utviklinga for dei trua dyra vekkjer bekymring

Den norske villreinen og villaksen kan ende på raudlista etter at Artsdatabankens førebels rapport foreslår å oppgradere statusen frå livskraftig til nær trua.

Det er mellom anna bygging og aktivitetar i fjellet som truar reinen. I tillegg er fleire tusen dyr avliva dei siste åra for å stoppe skrantesjuka.

– Regjeringa har vedteke ei kvalitetsnorm for villrein der vi overvaker tilstanden til villreinstammane for å sikre leveområda og levekåra for dyra framover, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Når det gjeld situasjonen til villaksen, opplyser han at ein handlingsplan blir utarbeidd. I tillegg er det for nokre år sidan innført eit trafikklyssystem for å regulere lakseoppdrett i fjordane.

