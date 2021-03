Analyse av smitte i Oslo-bydelar: Kunne ikkje påvise samanheng med buforhold

innenriks

– Innvandrardel ser ut til å vere ein viktig risikofaktor for smitte i Oslo. Analysen vår antydar at samanhengen kan ha andre forklaringar enn låg sosioøkonomisk status og høg husstandstettleik, heiter det i ein fagfellevurdert artikkel som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Erik Ganesh Iyer Søegaard og Zhanna Kan ved Søndre Oslo DPS står bak artikkelen. Dei har prøvd å sjå på korleis faktorane «husstandstetthet», innvandrardel og sosioøkonomisk status speler inn på smittetala i ulike Oslo-bydelar.

Ei forklaring som ofte har vorte trekt fram, er at innbyggjarar i dei hardast ramma bydelane bur trongare og oftare har yrke der dei er i kontakt med andre menneske.

I analysen fann forskarane ein samanheng mellom innvandrardel og smitterate i bydelane, men dei fann ikkje ein statistisk signifikant samanheng mellom smitterate og sosioøkonomisk status og husstandstettleik.

Forfattarane av artikkelen understrekar at det er fleire moglege metodiske og statistiske svakheiter ved analysen, men dei meiner likevel han kan vere nyttig for mellom anna helsestyresmaktene.

– Det kan vere at kulturell/etnisk bakgrunn i seg sjølv er ein faktor i smittespreiinga. Til dømes kan det vere andre normer for fysisk og sosial nærleik, eller det kan eksistere systematiske misforståingar om smitte og smitteavgrensande tiltak. Språkbarrierar kan òg vere medverkande, spesielt hos innvandrarar fødd utanlands, skriv dei.

