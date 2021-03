Bufdir ber om at tenestene til barn og unge blir haldne opne og tilgjengelege

innenriks

Det kjem fram i eit brev til statsforvaltarar frå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Vi veit at mange barn og unge blir hardt ramma når tenester blir stengde. Derfor minner vi no om strategien til styresmaktene, som er å halde pandemien under kontroll, samtidig som tenester for barn og unge blir haldne opne så langt det er mogleg, seier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

– Tiltaksbyrda for barn og unge må vere så låg som mogleg. Smitteverntiltaka må ikkje auke belastninga for barn, unge og utsette familiar unødig, seier Trommald.

Bufdir-direktøren er leiar for den regjeringsnedsette koordineringsgruppa for sårbare barn og unge under koronaen. Fleire rapportar frå gruppa viser at smitteverntiltaka har gått hardt ut over livskvaliteten til mange barn og unge.

– Pandemien har alvorlege konsekvensar for barn og unge som har det vanskeleg frå før. Vi ser no indikasjonar på auke av vald og overgrep i heimen, og at psykisk vanhelse aukar både i omfang og alvorsgrad. Barn med funksjonsnedsetjingar har fått eit dårlege tilbod over lang tid, det same har elevar med særskilde behov, seier Trommald.

Ho legg til at heimeundervisning har vist seg å gi eit dårlegare opplæringstilbod til barn og unge generelt.

