Byrådet i Oslo forlengjer smitteverntiltaka

innenriks

– Det muterte viruset har endra spelereglane for denne pandemien. Å halde avstand er det viktigaste våpenet vårt i kampen mot smittespreiing. Derfor har vi i dag oppdatert forskrifta vår med denne klare tilrådinga: Hald to meters avstand til andre, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) i ei pressemelding.

Det påverkar òg dei som driv butikkar og anna næring, som må kunne sikre at besøkjande kan halde to meters avstand mellom seg, opplyser byrådsleiaren vidare.

Stormarknader må stengje

Byrådet har vedteke ei forlenging av koronaforskrifta til og med 15. april. Tiltaka skal vurderast på nytt etter påske.

Byrådet har vidare vedteke at også stormarknader som er mindre enn 4.000 kvadratmeter, må halde stengt, med unntak av sal av daglegvarer og andre varer som det er gitt unntak for.

Alle butikkar i Oslo har måtta halde stengt den siste tida, med unntak av daglegvarebutikkar, apotek og andre verksemder som har vore unnatekne, fordi dei sel nødvendige varer til menneske og dyr.

– Så har det vore eit smotthol for stormarknader som har kunna halde ope fordi dei sel mat. Samtidig sel slike marknader veldig mange andre varer, og det kan vere ein stad folk reiser for å shoppe. Frå no av kan slike stormarknader berre selje mat og andre nødvendige varer, og dei må stengje salet av andre typar varer for å kunne halde ope, seier byrådsleiaren.

– Svært høgt smittenivå

For å minne oslofolk på dei viktigaste reglane som gjeld gjennom påska, vil Oslo kommune formidle oppdaterte påskeråd fram mot og gjennom påska.

– Dessverre har vi ofte sett at smitten har auka etter feriar. Det må vi for all del unngå no. Smitten ligg allereie på eit svært høgt nivå, og vi må i fellesskap presse han ned. Eg håpar alle oslofolk held fram med å vere flinke gjennom påska og at vi snart kan sjå at smitten flatar ut og fell, seier Raymond Johansen.