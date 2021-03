FHI: Stansen i AstraZeneca-vaksinasjonen blir forlengd i tre veker

innenriks

– Vi meiner det er nødvendig å gjennomføre fleire undersøkingar rundt dei aktuelle hendingane, slik at vi kan gi best mogleg råd om vaksinasjon til befolkninga i Noreg, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

Vaksinen har ikkje vore i bruk i Noreg sidan 11. mars etter at det dukka opp meldingar om alvorleg blodpropp og dødsfall som vart knytt til vaksinen.

FHI og helsestyresmaktene i fleire land undersøkjer no samanhengen.

– Vi har derfor vedteke å forlengje den mellombelse pausen for AstraZeneca-vaksinen til 15. april, seier Bukholm.

Fleire andre land har teke opp att vaksinasjonen medan undersøkingane går føre seg.

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) vedtok 18. mars å halde oppe godkjenning av AstraZeneca-vaksinen. EMA vurderer det slik at nytteverdien er høg og at dei melde biverknadene er sjeldne, men påpeikar at alvorlege tilfelle av sjeldne biverknader ikkje kan sjåast bort frå.