Frp-toppar vil ha strengare innreisereglar

– Nordmenn flest held seg i Noreg no – det burde innvandrarane òg gjere. Det handlar om å vise solidaritet med heile samfunnet, seier Christian Tybring-Gjedde (Frp) til Dagbladet.

Han krev no langt strengare innreisereglar i samarbeid med Frps andre Oslo-topp, Jon Helgheim.

Bakgrunnen er FHIs ferske rapport om importsmitte. Der går det fram at 4 prosent av dei som kom til Noreg frå Asia mellom 25. februar og 7. mars, var koronasmitta. Frå Pakistan var heile 12 prosent smitta. 3 prosent av dei som kom frå Afrika, var smitta, medan 1 prosent av dei som kom frå Europa smitta.

Dei to Frp-profilane krev at innkomsthallen på Gardermoen blir stengd slik at det ikkje er mogleg å møte folk som nettopp har landa. Dei ønskjer at alle skal gjennom ein obligatorisk test umiddelbart etter framkomst. Dei ber òg om at alle reisande må på karantenehotell fram til negativ test finst.

Tybring-Gjedde og Helgheim meiner òg at ein må slutte å skilje mellom fritidsreiser og nødvendige reiser, slik òg byrådsleiar Raymond Johansen i Oslo har gått inn for.

