Gjeldsveksten held seg i ro

Tala frå statistikken Kredittindikator viser at tolvmånadersveksten var 4,9 prosent fram til utgangen av februar, uendra frå månaden før.

Tek vi med kommuneforvaltninga, dei institusjonelle sektorane og ikkje-finansielle føretak i tillegg til hushalda, ei gruppe SSB kallar «publikum», steig gjeldsveksten med 0,1 prosentpoeng til 5 prosent i same periode.

Veksten i verdipapirlån var på 11,4 prosent ved utgangen av februar, opp frå 9,0 prosent månaden før.

Av den innanlandske gjelda for dei same gruppene var 81 prosent lån frå bankar og kredittføretak. Tolvmånadersveksten for desse låna fall til 4,9 prosent fram til utgangen av februar frå 5,1 prosent månaden før.

