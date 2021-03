Inga avgjerd i Solberg-etterforskinga før påske

innenriks

Politiet etterforskar om smittevernforskrifta vart broten av statsministeren og familien hennar då dei var på Geilo i vinterferien.

Søraust politidistrikt opplyser i ei pressemelding at det ikkje vil komme noka avgjerd i saka før etter påske.

– Politiet treng meir tid til å gjennomgå alle sider av saka, seier politiinspektør Per Morten Sending, påtaleleiar for geografisk driftseining Buskerud i Søraust politidistrikt.

Han seier at dei viktigaste avhøyra i saka er gjorde, men at det framleis står att nokre oppgåver før ei påtalemessig avgjerd kan fattast. Han forsikrar likevel at saka har høg prioritet.