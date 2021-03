Irsk domstol godkjenner Norwegians redningsplan

innenriks

Det er venta at planen òg vil bli godkjend hos byfuten i Oslo.

Møtet i den irske domstolen gjekk føre seg mykje lengre enn ein først hadde rekna med og vart avslutta først seint fredag ettermiddag.

Den irske dommaren Michael Quinn avgjorde at det norske flyselskapet kan gå vidare mot rekonstruksjon i Noreg under føresetnad av at den skisserte planen for finansieringa går i orden.

– Ein milepæl

Ingen kreditorar sette seg imot forslaga som vart presenterte torsdag og fredag. No må flyselskapet hente inn minst 4,5 milliardar kroner i frisk kapital. Norwegian har som mål å ha denne prosessen avklart innan utgangen av mai.

– Vi er verkeleg glade for at den irske retten har godkjent Norwegians rekonstruksjon i Irland. No har vi den billetten vi treng for å kunne gå vidare med rekonstruksjonen her i Noreg og hente inn frisk eigenkapital, seier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.

Norwegian omtalar rettsavgjerda fredag som ein viktig milepæl.

Får tilbake rundt 5 prosent

Sjølv om finansieringa enno ikkje er på plass, har dommaren tiltru til at ho vil komme på plass slik det er lagt fram i retten.

– Dette er uvanleg, men basert på det som er lagt fram i retten, vil eg gi ei (sjå synonym) godkjenning av dette, sa Quinn.

Bak redningsplanen som vart lagt fram av den irske rekonstruktøren Kieran Wallace frå revisorfirmaet KPMG, ligg det mange vekers intens jobbing for å få eit fleirtal av Norwegians rundt 1.600 kreditorar med på å akseptere ein redningsaksjon for flyselskapet.

Dei fleste kreditorane vil få tilbake rundt 5 prosent av det dei har uteståande ved at selskapet overlever, medan dei ved ein konkurs vil få lite eller ikkje noko tilbake av kva dei har uteståande, sa dommar Quinn.

Styrkt tru

Norwegian har vore gjennom ein hestekur av dei sjeldne dei siste månadene i kampen for unngå konkurs. Frå å vere eit stort selskap med rundt 150 fly og omfattande langdistansenett, så vel som ruter i Europa og Sør-Amerika, skal selskapet tilbake til å hovudsakleg satse på kortdistanse i Noreg og noko i Europa.

Flyparken skal ned til 50 fly, og alle langdistanseruter skal vekk. Gjelda i flyselskapet skal reduserast til om lag 20 milliardar, ned frå nesten 70 milliardar i november i fjor.

Den norske rekonstruksjonen held fram som planlagt og blir venta å kunne stadfestast rundt midten av april.

– Dette er ein krevjande prosess som ikkje er over enno, men dagens rettsavgjerd gir oss styrkt tru på eit positivt utfall. Vi førebur oss på å vere der for kundane våre når verknadene av pandemien minkar, reiserestriksjonane blir reduserte og verda blir opna opp igjen, seier Schram.

