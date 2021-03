Koronasjuk olje- og energiminister Tina Bru smitta av sonen

innenriks

Tina Bru har vore i karantene sidan fredag førre veke fordi sonen vart sjuk. Ho har teke fleire testar, og den ho fekk svar på torsdag, var positiv.

– Eg har vore i karantene sidan fredag ettermiddag førre veke, då sonen min vart sjuk. Han testa òg positivt, og så har både eg og mannen min vorte smitta av han i tida etterpå. Heile veka har vi derfor jobba heimanfrå, og eg har delteke i arbeidet til regjeringa digitalt, skriv Bru på Facebook-profilen sin.

Departementet ikkje ramma

I Olje- og energidepartementet går arbeidet som normalt, får NTB opplyst. Ingen av dei andre i den politisk leiinga er i karantene.

– Statsråden har vore i karantene sidan førre veke. Ho har derfor ikkje vore i departementet. Dei aller fleste i departementet har heimekontor, og drifta går som normalt, skriv departementet i ein e-post.

Bru forsikrar at både ho og familien har det relativt bra og håpar det held frams slik.

– No består dagane stort sett av å prøve å finne ut av kva vi kan finne på inne saman med ein liten ein som ikkje like lett forstår at vi ikkje kan gå ut og leike, seier ho.

– I same båt

Statsråden innrømmer at det ikkje akkurat var sånn dei trudde påska skulle bli, men at dei no er i same båt som mange andre.

– Det er verkeleg ikkje noko gøy. Men vi må berre halde ut og komme oss gjennom etter beste evne. Og så trur eg vi alle saman ser veldig fram til sommar og forhåpentleg betre tider!

