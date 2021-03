innenriks

– Dei to har prøvd å ta seg over fleire stader, men vorte avviste då dei ikkje har gyldig tilgang og dokument for innreise, skriv Innlandet politidistrikt på Twitter.

Hendinga fann stad på Drevsjø i Engerdal natt til fredag.

Noreg stengde i praksis grensene 29. januar, men med visse unntak. Berre utvalde grenseovergangar er opne.

