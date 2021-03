Kraftig auke av folk som vil selje bustad

innenriks

– Vi har fått 2.400 salsoppdrag i mars, som er rekordmange. Proppen er ute og det kjem masse for sal, seier administrerande direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren til Finansavisen.

Oppgangen kjem først og fremst i Oslo der meklarkjeda har fått 923 salsoppdrag i mars, som også er rekord.

– Eg trur mange ser at ein nærmar seg ein topp. Fleire ønskjer å realisere og mange ønskjer òg å kjøpe større og dyrare bustad. Dei som har sete på gjerdet og har forventa høg prisstigning, ser no at bustadmarknaden er på veg mot ei normalisering og at renta skal opp, seier Meier.

Finn.no stadfestar at endringa i Oslo-annonsar er betydeleg.

– Hittil i år har veksten av nye salsannonsar i Oslo vore på 23 prosent, først og fremst frå februar og utover. I landet elles er veksten 8 prosent, seier produktdirektør for Eiendom i Finn.no, Jørgen Hellestveit.

