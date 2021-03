Kvart inntaksområde må ha eit visst tal på vgs-skular, foreslår regjeringa

innenriks

– Elevar skal ha større moglegheit til å velje kva for ein vidaregåande skule dei skal starte på enn det mange har i dag, samtidig som ein tek vare på omsynet til reisevegen for elevane og eit visst handlingsrom for fylkeskommunane, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Regjeringa foreslår òg å setje ei øvre grense for kor mange inntaksområde fylkeskommunane kan ha.

Regjeringa bestemde i fjor at det skal bli friare skuleval i heile landet. Fylkeskommunen skal kunne velje mellom fritt skuleval i heile fylket eller innanfor ulike inntaksområde. Utdanningsdirektoratet har vurdert ulike kriterium for inntaksområda, og no har Kunnskapsdepartementet altså landa på to forslag som Utdanningsdirektoratet skal jobbe vidare med.

Udir skal komme med det endelege rådet sitt innan 15. mai.

(©NPK)