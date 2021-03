MDG vil halvere kjøttforbruket

innenriks

Kjøttkutt var blant dei temaa som skapte mest diskusjon på MDGs digitale landsmøte fredag.

Dei aller mest radikale forslaga møtte slaktekniven då saka kom opp til votering. Til slutt enda landsmøtet opp med å støtte innstillinga frå programkomiteen, det vil seie eit langsiktig mål om å halvere kjøttforbruket.

Krav om ein halvering innan 2025 eller 2030 fekk derimot ikkje gjennomslag.

Vil omstille landbruket

MDG-leiar Une Bastholm seier partiet ikkje er mot kjøtt i seg sjølv.

– Men vi nordmenn et i dag mykje meir kjøtt enn det som lèt seg produsere i Noreg utan import av fôr. Å redusere kjøttforbruket og omstille landbruket til meir bruk av lokale, norske ressursar handlar om klima og biologisk mangfald, men òg om dyrevelferd, mattryggleik og levande bygder, seier Bastholm i ei pressemelding.

I pressemeldinga blir det vist til at kjøttforbruket i Noreg er meir enn dobla sidan 1950-talet. No vil MDG reversere utviklinga.

Usemje om tempoet

I debatten åtvara Bastholm mot å støtte det mest radikale forslaget, ei halvering av kjøttforbruket på berre fire år.

– Å halvere kjøttforbruket innan 2025 gir altfor lite tid til å omstille landbruket, sa ho.

– Vi skal dit, men vi må gjere det skikkeleg, slik at dette blir bra både for dyra, bonden, miljøet og mattryggleiken.

Forslaget fekk derimot støtte av Arne Haabeth frå Oslo MDG.

– Det er ultraradikalt. Men det er òg DNA-ET vårt å vere ultraradikale på vegner av denne planeten, sa han.

Hanne Feragen frå MDG Røros gjekk på si side inn for ei halvering innan 2030.

– Det er dette her vi faktisk vil ha, både for jordkloden, dyra, bøndene, blodårene og dei småfeite magane, sa ho.

Kantina blir skjerma

Grøn Ungdom fremja eit forslag om å stanse alt sal av kjøtt i offentlege kantiner. Men det vart nedstemt av landsmøtet, som i staden gjekk inn for éin kjøttfri dag i veka.

Ulrikke Torgersen, førstekandidat i Rogaland MDG, er skuffa.

– Vi treng politikk som kuttar i kjøttforbruket. Då må det offentlege gå føre og tilby heilvegetariske kantiner på alle offentlege skular, universitet og arbeidsplassar, seier ho.

Eit forslag om forbod mot kjøttreklame skal òg opp til votering på landsmøtet. Dette forslaget vart fredag forsvart av Signe Bakke Sølberg Johannessen frå Bærum MDG. Ho argumenterte for at reklameforbod vil vere betre enn meir inngripande tiltak for å få ned forbruket av kjøtt.

– Du skal sleppe å gå nedover gata og bli freista av klimaendringar pakka inn i sylteagurk og ketsjup, sa ho.

