MDGs landsmøte seier nei til kjøttfrie kantiner

innenriks

Kjøttkutt var blant dei temaa som skapte mest diskusjon på MDGs digitale landsmøte fredag.

Grøn Ungdom fremja eit forslag om å stanse alt sal av kjøtt i offentlege kantiner. Men det vart nedstemt av landsmøtet, som i staden gjekk inn for éin kjøttfri dag i veka.

Ulrikke Torgersen, førstekandidat i Rogaland MDG, er skuffa.

– Vi treng politikk som kuttar i kjøttforbruket. Då må det offentlege gå føre og tilby heilvegetariske kantiner på alle offentlege skular, universitet og arbeidsplassar, seier ho.

Diskusjonen heldt fram utover dagen fredag, med søkjelys på forslaget frå programkomiteen om eit langsiktig mål om halvering av kjøttforbruket i Noreg. Enkelte grupperingar i partiet har teke til orde for å flytte fram målet om halvert kjøttforbruk til 2025 eller 2030.

Eit forslag om forbod mot kjøttreklame skal òg opp til votering. Dette forslaget vart på landsmøtet forsvart av Signe Bakke Sølberg, som argumenterte for at reklameforbod vil vere betre enn meir inngripande tiltak for å få ned forbruket av kjøtt.

– Du skal sleppe å gå nedover gata og bli freista av klimaendringar pakka inn i sylteagurk og ketsjup, sa ho.

