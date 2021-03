MDGs landsmøte vatnar ut mål om elektrifisering

innenriks

Spørsmåla om elektrifisering og havvind har splitta landsmøtet, men dei aller mest kritiske røystene vart stemde ned då spørsmålet kom opp til votering fredag ettermiddag.

Til slutt enda fleirtalet på landsmøtet opp med å droppe forslaget frå programkomiteen om å krevje at elektrifisering skjer med havvind.

I staden vedtok landsmøtet eit meir nøytralt krav om «nullutslippsløsninger fra kraftproduksjonen på oljefelt som allerede har fått tillatelse til utbygging, og som ikke kan stanses.»

Nestleiar Arild Hermstad understrekar at havvind kan vere ei slik nullutsleppsløysing.

– Eg er veldig glad for at vi har vedteke å stille krav om at oljefelta må fjerne utsleppa sine anten ved havvind eller andre nullutsleppsløysingar, seier han.

