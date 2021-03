Melhus: Mann omkom i møteulykke på E39

innenriks

Det var ein person i kvart av køyretøya.

Føraren av personbilen døydde som følgje av ulykka. Det er snakk om ein mann i 30-åra. Familien hans er varsla om dødsfallet, opplyser Trøndelag politidistrikt på Twitter.

– Personen i lastebilen er uskadd og blir teken vare på av helsepersonell. Han er prega av situasjonen, seier innsatsleiaren til politiet Markus Ree til NTB.

E39 er stengt i begge retningar mellom Klett og Udduvoll.

Vegtrafikksentralen opplyser at det er lokal omkøyring via Fylkesveg 6606 Udduvoll – Melhus, og via Fylkesveg 700 Berkåk og Meldal.

