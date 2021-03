Miljøskadelege subsidiar skal kartleggjast

innenriks

SSB har det siste året arbeidd med eit pilotprosjekt for på sikt å kunne utarbeide ny statistikk for miljøskadelege subsidiar. Prosjektet er støtta av Eurostat.

– Interessa for subsidiar med potensielle negative miljø- og klimaeffektar har auka dei siste åra, skriv SSB.

Noko av utfordringa med studien er at det verken nasjonalt eller internasjonalt er semje om kva som blir rekna som ein miljøskadeleg subsidie.

Førebels finst det ingen norske utrekningar av miljøskadelege eller fossile subsidiar for Noreg. Det er berre Verdsbanken (IMF) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) som har utarbeidd tal for fossile subsidiar for Noreg.

