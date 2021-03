Ny lov skal sikre meir fritt brukarval i helsetenesta

innenriks

Lovforslaget vart lagt fram i statsråd fredag.

Konkret foreslår regjeringa å lovfeste nokre grunnleggjande prinsipp for ein godkjenningsmodell for fritt brukarval i kommunale helse- og omsorgstenester.

Modellen kan gjere det raskare og enklare for kommunane å innføre fritt brukarval og bruke private leverandørar i helsetenesta.

Eitt av grunnprinsippa er at brukarane kan velje mellom leverandørar som er godkjende av og har kontrakt med kommunen. Tanken er at kommunen set prisen på førehand, slik at leverandørane konkurrerer på kvalitet.

Samtidig vil det vere opp til kvar enkelt kommune om dei ønskjer å innføre fritt brukarval.

Fritt brukarval har vore ei viktig sak for statsminister Erna Solberg (H). Regjeringa meiner at alle har rett til å velje om dei vil bruke offentlege eller private helsetenester.

Dei fleste av kommunane i landet har i dag verken innført eller har planar om å innføre fritt brukarval, heiter det i proposisjonen frå regjeringa.

(©NPK)