Oslo universitetssjukehus avlyser rundt 100 behandlingar etter påske

Totalt er det 46 personar som er innlagde med koronasjukdom på Oslo universitetssjukehus. 12 av dei 15 intensivpasientane får respiratorbehandling.

– Vi kan melde at vi har ytterlegare 25 intensivplassar å gå på knytt til eventuelt behov for covidpasientar. Det gjeld gjennom neste veke og over påske. Det er ein auke i forhold til normal kapasitet, seier administrerande direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.

Det betyr at det no er kapasitet til 90 intensivpasientar på sjukehuset.

Bjørnbeth seier det har vorte gjennomført eit stort arbeid for å utvikle kapasiteten. Det har vorte teke ressursar frå andre avdelingar. Det er framleis mogleg å auke endå meir, men dette blir venta på til smittetrykket eventuelt aukar ytterlegare.

Takkar for spleiselag

– Vi er nøydde til å ha meir personell, og vi har klart å få det til frivillig. Eg er imponert over at vi stadig har nye som melder seg til teneste. Det er eit veldig fint spleiselag, seier leiar for medisinsk klinikk Morten Mowé.

I veka etter påske vil aktiviteten på sjukehuset blir redusert med 25 prosent i forhold til den normale kapasiteten. Fleire som skulle ha fått behandling i den første veka etter påska, vil dermed få behandlingane sine utsett.

– Dei områda som er sparte, er dei same som før og innanfor psykiatri, kreftbehandling og all behandling av barn. Likevel er det nokon som i utgangspunktet hadde avtale om å få behandling første veke etter påske, som får beskjed om at dei får utsett tid. Dette er noko som er nødvendig for å handtere situasjonen vi no står i, seier Bjørnbeth.

10.000 vaksinerte

– Det er ei betydeleg redusering, det er cirka 100 avtalar vi reduserer med i veka no, seier sjukehusdirektøren.

Sjukehuset opplyser at dei denne veka passerte 10.000 tilsette som har fått ein vaksinedose.

– Det er eit tal som byrjar å hjelpe med tanke på at vi har mange tilsette som på sikt vil vere verna mot denne sjukdommen, seier Bjørnbeth.

