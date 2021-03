Over 100 kilo sprengstoff funne i Agder

innenriks

– Når det er så store mengder sprengstoff på avvegar, som ikkje er oppbevart på ein måte som det skal, så er det veldig alvorleg. Ved feil handtering kan det få alvorlege konsekvensar, seier etterforskingsleiar Helge Torsvik til NRK.

Fredag kom meldinga om at over 100 kilo sprengstoff er funne etter aksjonane mot dei to adressene. Politiet i Agder har dermed fått bistand frå bombegruppa i Oslo, skriv Agderposten.

Bombegruppa har jobba med å fjerne sprengstoffet fredag ettermiddag, og deretter skal det destruerast, skriv politiet.

– Det er førebels ingenting i etterforskinga som tyder på at dei sikta i saka skulle bruke sprengstoff til å skade andre eller valde skade på annan måte, seier Torsvik.

Politiet har arrestert ytterlegare éin person i samband med etterforskinga. Seks personar er no arresterte i saka. Tre er varetektsfengsla.

