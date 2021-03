Reduserte ventetider med pakkeforløp for kreft

innenriks

For det sistnemnde pakkeforløpet står det att ein god del for å oppnå målsetjingane om auka brukarmedverknad og meir samanhengande og koordinerte tenester, viser evalueringa utført av forskingsinstituttet Sintef.

– Eg er veldig glad for at evalueringa av pakkeforløpet for kreft viser så gode resultat, med kortare ventetid og meir føreseieleg opplegg og tryggleik for kreftpasientar. Det har eg tru på at pakkeforløpa på sikt òg vil føre til for pasientar innanfor psykisk helse og rusbehandling, sjølv om vi ser fleire utfordringar her, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Pakkeforløp er ei stor reform, og ho er endå meir omfattande for psykisk helse og rus enn på kreft-området. Det tek tid å innføre nye system og nye måtar å jobbe på, held statsråden fram.

Meir heilskapleg og føreseieleg

Eit pakkeforløp er eit standardisert pasientforløp. Målet er å gi pasientar eit meir heilskapleg og føreseieleg opplegg og at ein skal unngå unødvendig ventetid. Pasientane skal òg få meir innverknad på behandlinga.

Pakkeforløpet for kreft vart gradvis innført i 2015.

– Eg er glad for at pasientane uttrykkjer at pakkeforløpet gir dei tryggleik og tillit til at dei blir varetekne utan unødige forseinkingar. Evalueringa viser at innføring av pakkeforløp har bidrege til å setje pasientlogistikk og utvikling på dagsordenen og at tverrfagleg arbeid har vorte styrkt og formalisert, seier Høie.

Langt til mål

Det er ein lang veg å gå før måla i pakkeforløpet for psykisk helse og rus blir nådde, viser evalueringa. Ifølgje evalueringa får pasientane verken reell innverknad over eige behandlingsopplegg eller informasjon om prosessen.

Helseministeren er ikkje fornøgd, men håpar at pakkeforløpet for kreft har stor overføringsverdi.

– Sjølv om kreft og psykiske helseutfordringar og rusavhengnad ikkje kan samanliknast, kan behovet til pasienten for føreseieleg opplegg, tryggleik og eit heilskapleg behandlingsforløp det. Det er ingen trylleformel, men pakkeforløpa er verktøy som organiserer tenestene betre, seier han.

Pakkeforløpet for psykisk helse og rus vart innført i 2019.

