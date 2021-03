Skattemeldinga på papir gir kortast leveringsfrist

innenriks

Skatteetaten er i full gang med å sende ut den digitale skattemeldinga. Dei som må ha meldinga på papir, må vente til 7. april før ho kjem. Fristen for å levere tilbake endringar til Skatteetaten er likevel den same for alle, han er 30. april.

– Det er diskriminerande at dei ikkje-digitale innbyggjarane må vente fleire veker lenger enn dei digitale. Det er uakseptabelt med ei slik forskjellsbehandling, seier eldreombod Bente Lund Jacobsen.

Gir utsett frist

Skatteetaten opplyser at forskjellen, som gjer at nokre får betre tid før fristen, kjem av overgang frå eitt system til eit anna.

Dei opplyser at dei som ventar på papirversjonen, kan starte å sjekke tala på nettet frå fredag. Dei som meiner dei har for kort leveringsfrist, kan søkje om å få fristen utsett. Ein vil då automatisk få utsetjing til 31. mai, og det er ikkje nødvendig å argumentere for å få det.

– Det er òg mogleg å delegere tilgang slik at nokon du stoler på, kan sjekke, endre eller levere skattemeldinga for deg, seier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Skatteetaten seier at heller ikkje næringsdrivande og ektefellane deira eller dei på Svalbard får meldinga før 7. april.

Stort arbeid

Jacobsen meiner at ein kortare frist er ei ulempe for eldre og den delen av befolkninga som ikkje bruker digitale tenester, og at det er vanskeleg å skjønne kvifor ikkje papirversjonen kan komme samtidig.

– Styresmaktene bør òg tilby opplæring i digitale verktøy til innbyggjarar som er ikkje-digitale, ikkje gi dei ulemper, seier Jacobsen.

Eldreombodet er i gang med eit stort arbeid. Digitaliseringsdirektoratet er invitert til eit samarbeid for å finne løysingar for dei som ikkje er digitale. Målet er å betre situasjonen for nordmenn som blir ekskluderte frå ei rekkje viktige samfunnsområde. Mellom anna har dei vore i kontakt med Finans-Noreg som representerer bankar og forsikringsselskap.

Det er anslått at så mange som 120.000 nordmenn over 60 år ikkje har tilgang til internett.

Nettbank vanskeleg

– Erfaringa er at spesielt bankar er utfordrande. Det er dei pårørande som må gå inn i digitale bankar, og vi har fått ei rekkje førespurnader om dette, seier Jacobsen.

Dei ventar no på svar frå Finans Norge.

Enkelte bankar tek seg godt betalt. Det kan vere så mykje som 100 kroner for ein bankgiro for kundar som ikkje betaler rekningane sine via nettbank, men som må gå til banklokala for å få hjelp med rekningane.

Det nasjonale eldreombodet vart oppretta i 2020. Det utnemnde eldreombodet er Bente Lund Jacobsen. Oppdraget er å fremje interessene til eldre.

(©NPK)